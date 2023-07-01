На Украине из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта

Как сообщили в Минэнерго страны, отключения наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву части ДНР

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отключения электричества зафиксированы в 22 населенных пунктах в четырех областях Украины из-за непогоды. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений <...> обесточено 22 населенных пункта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что отключения электричества наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву части ДНР.

В министерстве добавили, что дефицит в энергосистеме по стране не зафиксирован.