1 июля, 08:17

На Украине из-за непогоды обесточены 22 населенных пункта

Как сообщили в Минэнерго страны, отключения наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву части ДНР

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Отключения электричества зафиксированы в 22 населенных пунктах в четырех областях Украины из-за непогоды. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений <...> обесточено 22 населенных пункта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что отключения электричества наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву части ДНР.

В министерстве добавили, что дефицит в энергосистеме по стране не зафиксирован. 

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