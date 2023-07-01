В Оренбургской области возбудили уголовное дело после исчезновения девочки

Региональная прокуратура контролирует ход расследования дела и поисковой операции

ТАСС, 1 июля. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту исчезновения пятилетней девочки в Сорочинске Оренбургской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту безвестного исчезновения малолетней <...> 2018 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.

Региональная прокуратура контролирует ход расследования дела и поисковой операции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Сорочинский межрайонный прокурор Роман Филиппов выезжал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

По данным следователей, 30 июня около 15:00 девочка ушла со двора дома № 12 на улице Набережной города Сорочинска. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. Ребенок был одет в футболку грязно-розового цвета с рисунками пляжа и надписью Summer Paradioe the Happy Place, бело-синие бриджи и розовые сандалии на липучке.

Как сообщало ранее региональное УМВД, полиция начала поиски 30 июня. К ним привлекли около 100 полицейских, среди которых кинологи со служебными собаками. Кроме того, на помощь вышли более 100 волонтеров. В случае обнаружения ребенка в региональном УМВД попросили обращаться по телефонам: 8 (35346) 4-21-72, 8 (922)-823-35-94.