В Белгородской области за сутки зафиксировали 23 прилета по приграничным территориям

Пострадавших и разрушений нет.

ТАСС, 1 июля. Власти Белгородской области за последние сутки зафиксировали 23 прилета по приграничным территориям в различных районах региона, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в субботу губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Солнцевка выпущено семь артиллерийских снарядов. В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый - зафиксировано пять прилетов. В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - три. Из артиллерии обстреляли село Новая Таволжанка - зафиксировано шесть прилетов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрелов пострадавших и разрушений не выявили.

На территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Это вызвано обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа, где были зафиксированы частые атаки со стороны Вооруженных сил Украины.