На Кубани ограничили движение на трассе М-4 "Дон" из-за перевернувшейся фуры

Пострадавших нет

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Движение ограничили на федеральной трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае вблизи города Горячий Ключ из-за перевернувшейся фуры с нектаринами. Пострадавших нет, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"На трассе М-4 "Дон" перевернулась фура с нектаринами. Перекрыта одна полоса для движения транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции организуют дорожное движение на трассе вблизи Горячего Ключа", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, у грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, и 51-летний водитель не справился с управлением. В результате аварии пострадавших нет, добавили в пресс-службе ведомства.