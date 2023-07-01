1 июля, 08:42
Военная операция на Украине

Российская система ПВО сбила две ракеты ВСУ в Запорожской области

Информация о пострадавших не поступала, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу предприняли попытку нанесения ракетного удара по Бердянскому району Запорожской области. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"Около 8:40 мск нацисты ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух", - сказал представитель оперативных служб.

Он уточнил, что одна из ракет при падении разрушила сарай частного домовладения в селе Троицком. Информация о пострадавших не поступала. 

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