Российская система ПВО сбила две ракеты ВСУ в Запорожской области

Информация о пострадавших не поступала, сообщили в оперативных службах региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в субботу предприняли попытку нанесения ракетного удара по Бердянскому району Запорожской области. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две украинские ракеты, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Около 8:40 мск нацисты ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух", - сказал представитель оперативных служб.

Он уточнил, что одна из ракет при падении разрушила сарай частного домовладения в селе Троицком. Информация о пострадавших не поступала.