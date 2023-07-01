Кишиневский аэропорт после инцидента со стрельбой возобновил работу в обычном режиме

В аэропорту увеличили штат сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Пограничной полиции Молдавии

КИШИНЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Кишиневский аэропорт в субботу с 11.00 (совпадает с мск) возобновил работу в обычном режиме, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Пограничной полиции Молдавии.

"Аэропорт возобновил работу в обычном режиме, открыт основной терминал для пассажиров, где вчера проводились следственные мероприятия. В аэропорту увеличили штат правоохранителей для обеспечения безопасности и общественного порядка", - уточнили в пресс-службе.

По данным прокуратуры Таджикистана стрельбу в аэропорту Кишинева устроил в пятницу 43-летний Рустам Ашуров, который является участником организованной преступной группы и в Таджикистане подозревается в похищении банкира.