В Сочи в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погиб один человек

Еще трое пострадавших госпитализировали

СОЧИ, 1 июля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль Mercedes столкнулся с микроавтобусом Ford в Сочи, в результате погиб один человек, трое пострадавших госпитализированы. Об этом в Telegram-канале сообщила в субботу пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Предварительно установлено, что 45-летний водитель грузового Mercedes при движении на правом закруглении дороги допустил вынос полуприцепа на полосу, предназначенную для встречного движения, где он столкнулся с осуществляющим заказные перевозки микроавтобусом Ford. В результате ДТП 33-летний пассажир автомобиля Ford погиб. Также водитель и два пассажира микроавтобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Последствия ДТП ликвидированы, движение восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции Сочи осуществляют регулировочно-распорядительные действия для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения скорости потока, уточнили в пресс-службе.