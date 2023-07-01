В горах Кабардино-Балкарии спасатели ищут получившую травму девушку

Она запросила помощь с высоты 2,6 тыс. м

НАЛЬЧИК, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели выдвинулись к девушке, запросившей помощь с высоты 2,6 тыс. м в горах Кабардино-Балкарии. Туристка травмировала ногу. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 11:45 мск 1 июля поступило сообщение о том, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су на высоте 2,6 тыс. м девушка получила травму ноги и попросила о помощи", - говорится в сообщении.

На место выдвинулись трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.