В Астраханской области назвали причину крупного возгорания мусора

Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Предварительной причиной крупного возгорания мусора в Наримановском районе Астраханской области, тушение которого продолжалось почти сутки, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Предварительно, причиной возникновения крупного возгорания стало неосторожное обращение с огнем", - сказали в пресс-службе.

Возгорание мусора на площади 3,5 тыс. кв. м произошло днем в четверг. В 11:46 мск в пятницу была объявлена ликвидация на месте пожара. На месте от МЧС работали 6 единиц техники и 33 человека личного состава, от ГКУ "Волгоспас" - 2 единицы техники и 8 человек личного состава, пожарный поезд.