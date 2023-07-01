Главу города в Кузбассе арестовали по делу о получении взятки

Он пробудет под стражей два месяца

КЕМЕРОВО, 1 июля. /ТАСС/. Суд отправил под стражу на два месяца главу Анжеро-Судженска Кемеровской области, которого обвиняют в получении взятки в 1,9 млн рублей, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня по ходатайству следственных органов регионального управления СК РФ судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Анжеро-Судженского городского округа", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в августе 2020 года глава города получил от директора строительной фирмы 1,9 млн рублей и после этого помог заключить муниципальные контракты на 117 млн рублей. Планировалось строительство двух многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, а также детей сирот. При этом застройщик работы не завершил, в настоящий момент фирма находится в стадии ликвидации.

Помимо этого с 2019 по 2023 год обвиняемый незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по представлению гостиничных услуг.

По данным сайта городской администрации, главой с 2019 года является Александр Рыбалко. До этого он возглавлял Губернскую страховую компанию, а также работал на руководящих должностях коммерческих предприятий Кемеровской области.