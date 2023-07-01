В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ территории региона из РСЗО HIMARS

По словам советника врио главы республики Яна Гагина, противник использует РСЗО для ударов по объектам гражданской инфраструктуры и местам скопления людей

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили применение РСЗО HIMARS по гражданской инфраструктуре и местам скопления людей в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил советник врио главы региона Ян Гагин.

"Они [ВСУ] нарастили использование РСЗО HIMARS по объектам гражданской инфраструктуры и местам скопления людей - остановкам общественного транспорта, районам рынков, жилых кварталов, густонаселенным улицам", - сказал Гагин.

По данным Совместного центра контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины, только за последний месяц под обстрелы из HIMARS попали автобусные остановки на западе Донецка, многоквартирные дома, офисные помещения, здание центра социального обслуживания и бизнес-центра в Киевском районе столицы ДНР. Кроме того, сильные повреждения получили складские помещения с гуманитарной помощью и стройматериалами, а также целый ряд инфраструктурных объектов на улицах Ленина и Шевцовой в Волновахе.

По словам Гагина, такая статистика говорит о попытке продемонстрировать "западным спонсорам видимость работы" и ее результат. Гагин подчеркнул, что при таких обстрелах в 99% случаев страдают исключительно мирные жители, в том числе дети.

Согласно информации СЦКК, с начала июня в результате обстрелов из HIMARS в ДНР погибли четыре мирных жителя, ранены более 30 человек.