Во Владивостоке более 100 домов остались без света из-за аварии

Отключения коснулись домов по 12 улицам

ВЛАДИВОСТОК, 1 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение электричества произошло во Владивостоке во время сильного дождя, сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС). Всего под отключение попали более 100 многоквартирных и индивидуальных жилых домов.

"Под аварийное отключение несколькими волнами с 18:11 (11:11 мск) до 19:48 (12:48 мск) попало более 100 многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Планируемое время устранения - четыре часа. На местах работают бригады ВПЭС", - сообщил представитель предприятия.

Там уточнили, что отключения коснулись домов по 12 улицам.

Ранее в субботу Приморский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение о сильных дождях в Приморье. Вечером 1 июля и в первой половине ночи 2 июля местами ожидаются сильные ливни с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее.

Во Владивостоке сильный дождь уже идет. В социальных сетях жители города публикуют кадры подтоплений на низких участках. В некоторых местах машины преодолевают воду глубиной до полуметра. Дорожные службы открыли люки ливневой канализации, чтобы облегчить сброс воды.