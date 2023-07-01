Омбудсмен сообщила о взятии на контроль семьи девочки, которая подала сигнал о помощи

Юлия Раснянская заявила, что семья в поле зрения уполномоченного с 2020 года, в связи с выходом программы была организована проверка

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Семья из Мурома Владимирской области, ребенок из которой в эфире программы Первого канала "Мужское/женское" показал жест рукой, считающийся сигналом о помощи для столкнувшихся с домашним насилием, находится в поле зрения уполномоченного по правам ребенка в регионе с 2020 года. Проводится проверка, сообщила ТАСС в субботу омбудсмен Юлия Раснянская.

"Семья в поле зрения уполномоченного с 2020 года, в связи с выходом программы была организована проверка, сделаны запросы", - сказала собеседница агентства.

Сюжет телепрограммы, вышедшей в эфир 21 июня, был посвящен семье из города Мурома Владимирской области, в которой бывшие муж и жена, воспитывающие двух дочерей, делят опеку над младшим ребенком. Старшая девочка во время записи показала универсальный международный жест - просьбу о помощи при домашнем насилии. По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области проводится проверка.