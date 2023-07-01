Под Астраханью ищут пропавшего туриста из Московской области

Обстоятельства и причины исчезновения устанавливаются

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Спасатели начали поиск 66-летнего туриста, приехавшего в Енотаевский район Астраханской области для отдыха и рыбалки, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Село Пришиб, река Волга. В оперативную дежурную смену Главного управления поступила информация о безвестном исчезновении <...> гражданина 1959 года рождения (житель Московской области). Совместно с родственниками прибыл в село для отдыха и рыбалки. Утром родственники убыли на рыбалку, по возвращению не нашли гражданина", - говорится в сообщении.

Организовано взаимодействие с УМВД, Центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи, ГКУ "Волгоспас". На месте работает следственно-оперативная группа ОМВД по Енотаевскому району, инспектора ГИМС. Обстоятельства и причины исчезновения устанавливаются.