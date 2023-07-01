Задержанного главу Анжеро-Судженска уволили

Александра Рыбалко обвиняют в получении взятки в 1,9 млн рублей, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности

КЕМЕРОВО, 1 июля. /ТАСС/. Полномочия главы Анжеро-Судженска Кемеровской области Александра Рыбалко прекращены, сообщили ТАСС в субботу в объединенном пресс-центре судов региона.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерове арестовал на два месяца Рыбалко, которого обвиняют в получении взятки в 1,9 млн рублей, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

"На судебном заседании было озвучено, что полномочия Александра Рыбалко прекращены", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в августе 2020 года глава города получил от директора строительной фирмы 1,9 млн рублей и после этого помог заключить муниципальные контракты на 117 млн рублей. Планировалось строительство двух многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья, а также детей сирот. При этом застройщик работы не завершил, в настоящий момент фирма находится в стадии ликвидации.

Помимо этого с 2019 по 2023 год обвиняемый незаконно участвовал в предпринимательской деятельности по представлению гостиничных услуг.