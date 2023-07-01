1 июля, 12:39,
обновлено 1 июля, 13:46
Военная операция на Украине

В Донецке сообщили о ранении двух пожилых женщин в результате обстрела со стороны ВСУ

Обстрел произошел в Киевском районе города, отметил мэр Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 1 июля. /ТАСС/. Две пожилые женщины получили ранения в Киевском районе Донецка при обстреле со стороны украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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"В Киевском районе в результате обстрела ранены две женщины 1962 и 1943 годов рождения", - написал он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар по этому району Донецка был произведен из артиллерийской системы производства одной из стран НАТО. В оперативных службах региона ТАСС уточнили, что обстрел пришелся на территорию рядом со станцией техобслуживания и общежитием с инвалидами по слуху. От взрывной волны в общежитии вылетели стекла. 

Теги:
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