Прокурор Чувашии Андрей Фомин погиб во время массового заплыва на Волге

Ему было 58 лет

ТАСС, 1 июля. Прокурор Чувашии Андрей Фомин погиб в субботу во время массового заплыва на Волге. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве региона.

"Факт гибели [прокурора Чувашии Андрея Фомина во время заплыва] установлен", - сказали в ведомстве, отвечая на вопрос о том, погиб ли Фомин во время заплыва на Волге.

В субботу несколько Telegram-каналов сообщили, что Фомин погиб во время заплыва на Волге на 2 200 м в Чебоксарах.

О гибели Фомина также сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ."1 июля 2023 года ушел из жизни государственный советник юстиции третьего класса, почетный работник прокуратуры Российской Федерации Андрей Валерьевич Фомин. <…> Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выражают глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Глава города Чебоксары Евгений Кадышев выразил соболезнования родным и близким Фомина. "Пришло трагическое известие - безвременно ушел из жизни прокурор Чувашской Республики Андрей Валерьевич Фомин. Он был выдающимся профессионалом, преданным долгу и делу защиты законности и борьбе с преступностью. Приношу искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Валерьевича", - написал он в своем Telegram-канале.

Соболезнования также выразил глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил, что Фомин "внес неоценимый вклад в укрепление законности в республике". "Скорбим и выражаем искренние соболезнования семье и близким", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

Фомин родился 4 августа 1965 года. С 1992-го работал в органах прокуратуры, пройдя путь от стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области до прокурора Чувашии. С 2014 по 2020 год он занимал пост первого заместителя прокурора Крыма. С 30 июня 2020 года являлся прокурором Чувашии.