Подозреваемых по делу о лесном пожаре на востоке Казахстана поместили под домашний арест

Из обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц

АСТАНА, 1 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана поместили под домашний арест подозреваемых по делу о масштабном лесном пожаре в Абайской области на востоке республики. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

"Следствие подозревает руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала. 1 июля их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса Казахстана (Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). С учетом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Фамилии подозреваемых не уточняются.

По данным ведомства, расследование продолжается, прорабатываются возможные версии пожара. Среди них преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие.

В результате пожара погибли 14 человек. Кроме того, полицейские в ходе поисковых мероприятий в 50 км от места тушения возгорания обнаружили тело пропавшего сотрудника лесничества, который, согласно данным экспертизы, умер в результате острой сердечной недостаточности. 12 июня в стране было объявлено днем общенационального траура по жертвам трагедии.