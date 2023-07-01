1 июля, 13:19

СМИ: в Братиславе гимназист поджег свое учебное заведение и погиб при пожаре

Тело погибшего было обнаружено после ликвидации пожара

БРАТИСЛАВА, 1 июля. /ТАСС/. Учащийся братиславской гимназии для особо одаренных детей поджег в субботу ее здание и сам стал жертвой устроенного им пожара. Об этом сообщил новостной портал standard.sk.

Как установила полиция, 18-летний учащийся предпоследнего класса в первый день начавшихся 1 июля в Словакии летних каникул проник рано утром в учебное заведение и развел огонь на втором этаже, но не смог выбраться наружу. Тело погибшего было обнаружено после ликвидации пожара.

Мотивы юноши неизвестны. Согласно данным портала, он был отличником.

Как отмечают словацкие СМИ, в прошлом году один из учащихся этой же гимназии застрелил в Братиславе двух мужчин. 

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