DPA: в ФРГ при утечке неизвестного вещества в супермаркете пострадали не менее 18 человек

По информации агентства, пострадавшие жаловались на затруднение дыхания

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Как минимум 18 человек пострадали в результате утечки неизвестного вещества в супермаркете в городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Инцидент произошел в субботу утром, сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшие жаловались на затруднение дыхания. В настоящее время эксперты в области противобиологической и противохимической защиты изучают, о каком веществе может идти речь. По данным полиции, посетители и сотрудники супермаркета были эвакуированы.