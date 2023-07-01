1 июля, 13:31

DPA: в ФРГ при утечке неизвестного вещества в супермаркете пострадали не менее 18 человек

По информации агентства, пострадавшие жаловались на затруднение дыхания

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Как минимум 18 человек пострадали в результате утечки неизвестного вещества в супермаркете в городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Инцидент произошел в субботу утром, сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Пострадавшие жаловались на затруднение дыхания. В настоящее время эксперты в области противобиологической и противохимической защиты изучают, о каком веществе может идти речь. По данным полиции, посетители и сотрудники супермаркета были эвакуированы. 

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