В Калужской области столкнулись автобус и автомобиль

Погиб один человек

ТАСС, 1 июля. В Калужской области при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом 1 человек погиб, 25 пассажиров автобуса не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Произошло столкновение двух транспортных средств - автобуса, следовавшего из Кирова в Москву, и автомашины ВАЗ-2107. Водитель легковой автомашины скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе находились 25 человек, никто из них не пострадал. ДТП произошло на 25-м км автодороги Вязьма - Калуга - Мосальск-2. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.