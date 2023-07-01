1 июля, 13:40,
обновлено 1 июля, 13:46

В Калужской области столкнулись автобус и автомобиль

Погиб один человек

ТАСС, 1 июля. В Калужской области при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом 1 человек погиб, 25 пассажиров автобуса не пострадали. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Произошло столкновение двух транспортных средств - автобуса, следовавшего из Кирова в Москву, и автомашины ВАЗ-2107. Водитель легковой автомашины скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автобусе находились 25 человек, никто из них не пострадал. ДТП произошло на 25-м км автодороги Вязьма - Калуга - Мосальск-2. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. 

Теги:
РоссияКалужская область
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