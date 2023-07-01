Депутату Рады от партии Порошенко не смогли избрать меру пресечения из-за неявки в суд

Судья отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лычаковский районный суд Львова из-за неявки обвиняемого перенес на 3 июля рассмотрение меры пресечения по делу о мошенничестве против депутата Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Сергею Алексееву. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

"В связи с неявкой на заседание обвиняемого судья отложил рассмотрение ходатайства на 3 июля 11:00", - говорится в сообщении на странице суда в Facebook (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Ранее замдиректора Госбюро расследований Украины Александр Удовиченко сообщал, что доказательства по этому делу достаточно весомы, в связи с чем ведомство ходатайствует перед судом об аресте обвиняемого с возможностью внесения залога в 10 млн гривен (порядка $267 тыс.).

Ранее в офисе генерального прокурора сообщали, что Алексееву уже предъявлено обвинение. По данным следствия, парламентарий обманом завладел денежными средствами гражданина Германии в размере $50 тыс. Как проинформировали в Службе безопасности Украины, депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции. В спецслужбе добавили, что за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, у Алексеева провели обыск, изъяты загранпаспорта, телефоны и деньги. По ее словам, партия расценивает эти действия как продолжение провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности депутата.