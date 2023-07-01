Пятимесячная девочка умерла в результате ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень

Сотрудники СК продолжают выяснение обстоятельств происшествия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Пятимесячная девочка, пострадавшая в пятницу в ДТП на трассе Екатеринбург - Тюмень, умерла. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"К сожалению, <...> пятимесячная девочка скончалась. Следственным отделом по городу Заречному СУ СКР по Свердловской области в отношении водителя Chevrolet возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении.

Сотрудники СК продолжают выяснение обстоятельств происшествия.

30 июня в 17:00 (15:00 мск) на 66-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet и Honda. Пострадали девять человек, из них пятеро детей.