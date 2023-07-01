На Запорожье сообщили об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Один человек погиб, шестеро получили ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу обстреляли город Токмак в Запорожской области, по предварительным данным из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Как сообщили журналистам в оперативных службах региона, погиб один человек, шестеро получили ранения, пять из которых - дети.

"По уточненным данным, в результате обстрела Токмака один мирный житель погиб, шесть получили ранения, в их числе пять детей", - сказано в сообщении.

Изначально было известно об одном погибшем и одном раненом.

"В 15:50 мск город Токмак подвергся обстрелу нацистами ВСУ. Предварительно, применялась РСЗО HIMARS", - сказал представитель оперативных служб.

Он также уточнил, что в результате обстрела повреждения получили пять жилых домов.

В новость были внесены изменения (18:21 мск) - уточняется информация о пострадавших.