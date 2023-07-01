Число погибших в ДТП в Кении превысило 50

Еще 30 человек получили ранения

ПРЕТОРИЯ, 1 июля. /ТАСС/. Число погибших в ДТП на западе Кении увеличилось до 52. Об этом сообщил в субботу глава администрации округа Керичо Эрик Мутаи.

"Наряду с погибшими еще 30 человек получили ранения", - приводит его слова кенийская газета The Nation. Ранее власти объявляли о 44 погибших.

Причиной аварии, которая произошла вечером 30 июня между городами Керичо и Накуру, стала потеря водителем управления грузовиком, в результате чего он врезался в находившиеся рядом автомобили и мотоциклы. Всего в ДТП повреждены девять транспортных средств. Затем грузовик наехал на расположенный у дороги рынок, где продавали овощи и фрукты.

Власти ведут расследование инцидента. Установлено, что ставший причиной ДТП грузовик был зарегистрирован в Руанде. Его водитель погиб.