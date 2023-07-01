В Нижегородской области задержали женщину, пытавшуюся поджечь здание банка

В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили, что запланированное возгорание не произошло

ТАСС, 1 июля. Полицейские задержали 67-летнюю женщину, которая после убеждений мошенников пыталась поджечь здание банка в Нижегородской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

"Сегодня в 16:20 в дежурную часть МО МВД России "Городецкий" поступило сообщение о происшествии около здания одного из банков. Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали 67-летнюю местную жительницу, которая после убеждений мошенников кинула на коврик около здания банка бутылку с воспламеняющейся смесью. Запланированное злоумышленниками возгорание не произошло", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.