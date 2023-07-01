В Краснодаре загорелась кровля одного из зданий на площади 150 кв. м

В пресс-службе ГУ МЧС России по региону отметили, что ликвидация пожара осложняется плотной застройкой

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Кровля здания горит в Краснодаре на площади 150 кв. м, тушение осложняется плотной застройкой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 18:36 мск диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Краснодар, ул. Тургенева. В 18:37 мск к месту вызова незамедлительно направлены подразделения краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 18:41 мск по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание кровли на площади 150 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что горит кровля частного домовладения.

Локализация пожара на 150 кв. м объявлена в 19:19 мск. Тушение осложняется плотной застройкой. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных распространения огня на соседние здания не допущено, добавили в пресс-службе.