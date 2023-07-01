В ЛНР два города остались без воды из-за аварии на водоводе

Прекратили подачу водоснабжения в Свердловск и Червонопартизанск

ЛУГАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Свердловск, Червонопартизанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) и соседние к ним поселки остались без воды из-за аварии на свердловском водоводе, сообщается в субботу в Telegram-канале регионального государственного предприятия "Лугансквода".

"В связи с аварией на Свердловском магистральном водоводе с 17:00 до устранения аварийной ситуации прекращена подача воды на: города Свердловск, Червонопартизанск, поселки Комсомольский, Мирный, совхоз Орджоникидзе", - сказано в распространенном сообщении.

30 июня специалист по связям с общественностью и прессой госпредприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко сообщил, что порядка 34 тыс. абонентов в двух районах города Луганска остались без централизованного водоснабжения из-за ремонтов на водоводах.

27 июня из-за аварии на водоводе без воды остались десять городов ЛНР и ряд сел.