В Саратовской области в ДТП погибли три человека

Пять пострадали

САРАТОВ, 1 июля. /ТАСС/. Три человека погибли, пять пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Красноармейском районе Саратовской области. Об этом в субботу сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 19:58 (18:58 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что, в Красноармейском районе вблизи села Усть-Золиха произошло столкновение трех автомобилей. В результате ДТП три человека погибли и пять пострадали. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос о госпитализации", - написал он.

Юрин добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщили в управлении ГИБДД региона, ДТП случилось 391-м км федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград. Там столкнулись ВАЗ-2110, грузовая "Газель" и Land Cruiser. В результате погибли водитель и два пассажира ВАЗ. По информации управления, в больницу доставлены четыре человека.