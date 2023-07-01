1 июля, 17:52

В Грузии остановили движение междугородных поездов из-за оползня в регионе Имерети

Отменены рейсы Тбилиси - Батуми, Тбилиси - Поти, Зугдиди - Тбилиси, а также два рейса Батуми - Тбилиси и рейс Батуми - Ереван

ТБИЛИСИ, 1 июля. /ТАСС/. Движение поездов между Восточной и Западной Грузией остановлено из-за схода оползня возле станции Марелиси в регионе Имерети. Об этом сообщила Грузинская железная дорога.

"Предварительные геологические заключения по поводу сошедшего около станции Марелиси оползня пока не сделаны. Соответственно, в целях обеспечения безопасности сегодня отменены все рейсы поездов. Пассажирам будет полностью компенсирована стоимость поездки", - говорится в сообщении.

По информации компании, вызванный сильными осадками оползень значительно повредил контактную сеть и пути. Отменены рейсы Тбилиси - Батуми, Тбилиси - Поти, Зугдиди - Тбилиси, а также два рейса Батуми - Тбилиси. Также не сможет выехать поезд Батуми - Ереван. 

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