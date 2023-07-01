1 июля, 17:56,
обновлено 1 июля, 18:08
Военная операция на Украине

Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до двух

Об этом сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до двух. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"По уточненной информации, погибли два мирных жителя", - сказано в сообщении.

Ранее было известно об одном погибшем и шести раненых, включая пять детей. По информации оперативных служб, детям от 6 до 13 лет, у всех проникающие осколочные ранения грудной клетки и другие травмы. Они госпитализированы.

1 июля ВСУ обстреляли город Токмак. По предварительным данным, обстрел был осуществлен из реактивной системы залпового огня HIMARS. 

Теги:
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