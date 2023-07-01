Число погибших при обстреле Токмака со стороны ВСУ выросло до двух

Об этом сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Число мирных жителей, погибших в Токмаке Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до двух. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"По уточненной информации, погибли два мирных жителя", - сказано в сообщении.

Ранее было известно об одном погибшем и шести раненых, включая пять детей. По информации оперативных служб, детям от 6 до 13 лет, у всех проникающие осколочные ранения грудной клетки и другие травмы. Они госпитализированы.

1 июля ВСУ обстреляли город Токмак. По предварительным данным, обстрел был осуществлен из реактивной системы залпового огня HIMARS.