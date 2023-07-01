СМИ: полиция задержала 14 участников беспорядков в Марселе

По данным телеканала BFM, семеро злоумышленников пытались ограбить магазин

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Полиция Марселя задержала в субботу 14 участников беспорядков, которые начались во Франции после гибели 17-летнего водителя, который отказался выполнить требования полиции. Об этом сообщил телеканал BFM.

В сообщении отмечается, что "из 14 задержанных, семеро злоумышленников были пойманы при попытки ограбить магазин".

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ночь на 2 июля в стране будет дежурить 45 тыс. полицейских и жандармов, так же как и в предыдущую ночь. При этом особое внимание будет уделено Марселю и Лиону, где минувшей ночью произошли самые крупные беспорядки.

Массовые акции, сопровождающиеся насилием и грабежом магазинов, начались во Франции после того, как 27 июня в Нантере полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. Сотрудник полиции, который произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование. Похороны погибшего прошли в субботу.

В ходе беспорядков, произошедших в ночь на субботу, было задержано более 1,3 тыс. нарушителей. По словам министра юстиции Франции Эрика Дюпона-Моретти, треть задержанных - это несовершеннолетние. В ходе стычек пострадали 79 полицейских и жандармов.