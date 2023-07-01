СК РФ устанавливает причастных к обстрелу и гибели людей на Донбассе и Запорожье

Украинские силовики ранее обстреляли Донецк и город Токмак в Запорожской области

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) России устанавливает причастных к обстрелам и гибели людей в Донецке и Токмаке. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Следователи СК России расследуют очередные преступления ВФУ в отношении мирных граждан в ДНР и Запорожской области", - сообщили в СК.

По сообщениям органов исполнительной власти, две пожилые женщины получили ранения в результате обстрела ВФУ гражданского общежития в Киевском районе Донецка, в котором размещались инвалиды. Также ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка, были повреждены жилые дома, транспорт.

"По данным оперативных служб, один человек погиб, еще шесть пострадали, в том числе пять детей в результате обстрела украинскими военными города Токмак Запорожской области", сообщили в СК.

Следователи СК России установят круг лиц, причастных к совершению преступлений.