На Кубани восстановили движение на трассе М-4 "Дон" после перевернувшейся фуры

Пострадавших нет

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Движение, ранее ограниченное на федеральной трассе М-4 "Дон" вблизи города Горячий Ключ в Краснодарском крае из-за перевернувшейся фуры с нектаринами, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Движение на федеральной трассе под городом Горячий Ключ полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в результате аварии пострадавших нет.

Ранее в пресс-службе сообщили, что утром в субботу на участке трассы М-4 "Дон" около города Горячий Ключ перевернулась фура, перевозившая нектарины. Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли одну полосу для движения транспорта. У грузового автомобиля во время движения лопнуло колесо, и 51-летний водитель не справился с управлением.