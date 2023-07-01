В Подмосковье столкнулись автомобиль и "Камаз"

Погиб один человек

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Водитель Toyota погиб в результате столкновения автомобиля с грузовиком "Камаз" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В районе 68 км на трассе М-5 "Урал" произошло попутное столкновение автомобиля Toyota и грузовика "Камаз", - сообщили в главке Подмосковья. В результате столкновения водитель Toyota погиб на месте.

Движение транспорта в районе места аварии затруднено. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.