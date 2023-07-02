1 июля, 21:30

В Новой Москве отец выстрелил из ружья в сына

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Мужчину задержали

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мужчина выстрелил из ружья в своего сына во время ссоры в поселке Первомайское, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"63-летний мужчина, находясь на даче в поселке Первомайское деревни Каменка, во время распития спиртных напитков, в ходе ссоры со своим сыном достал ружье и выстрелил в его сторону", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, "пострадавший 1994 года рождения госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь". В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего, находившаяся в доме.

"Фигурант установлен и задержан", - сообщили в ведомстве.

Работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Алхас Гицба.

"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие в отношении мужчины процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство и его привлечение к ответственности", - отметили в прокуратуре. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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