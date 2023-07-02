Два обстрела Донецка произошло с начала суток

Под огнем оказались Киевский и Куйбышевский районы города

ТАСС, 2 июля. Два обстрела Донецка зафиксированы с начала суток, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по направлению: 00:30 - н. п. Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. <…> 01:00 - н. п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщениях.

В 00:10 был зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных сил Украины по направлению н. п. Орловка - н. п. Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм.