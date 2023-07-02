1 июля, 22:44
Лесные пожары в России

В Магаданской области зафиксировали лесные пожары на площади более 67 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 458 человек и 23 единицы техники

ТАСС, 2 июля. Свыше 80 природных пожаров на площади более 67 тыс. га зарегистрировано на территории Магаданской области, где действует режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС России.

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"На территории области за сутки зарегистрировано 89 природных пожаров на площади 67 283 га, из них ликвидировано 4 пожара на площади 215 га. Всего на тушение привлечено 458 человека и 23 единицы техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках межрегионального маневрирования на территории области работает 243 человека. Ведет работу самолет Бе-200 МЧС России, также на территории области к работе привлечен самолет-зондировщик Ан-26 для искусственного вызывания осадков.

На особом контроле находится природный пожар на особо охраняемой природной территории заповедник "Магаданский", уточнили в МЧС. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииМагаданская область
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