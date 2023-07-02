2 июля, 00:09
Военная операция на Украине

В Киеве произошли взрывы

Сработала система ПВО

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Взрывы произошли в ночь на воскресенье в Киеве, где ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил украинский телеканал "Суспильне ТВ" ("Общественное телевидение") в своем Telegram-канале.

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Причиной взрывов в украинской столице была работа системы противовоздушной обороны, передает "Суспильне ТВ" со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Тревога действует также в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях.

В Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей тревога была отменена. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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