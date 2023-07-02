В Хабаровском крае в лесу пропали мужчина с дочерью

В поисках участвуют спасатели МЧС России и сотрудники полиции

ТАСС, 2 июля. Спасатели МЧС России в Комсомольском районе Хабаровского края ведут поиски местного жителя и его несовершеннолетней дочери, которые ушли в лес в субботу для сбора ягод. Об этом сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС России.

"Накануне вечером в главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обратились сотрудники отдела МВД России по Комсомольскому району. Они просили оказать помощь в поисках двух человек. Правоохранители сообщили, что в лесном массиве вблизи населенного пункта Бельго Комсомольского района пропали 2 человека - мужчина 1959 года рождения и его дочь 2007 года рождения. Родные пропавших рассказали, что рано утром 1 июля они отправились в лес для сбора ягод, и до вечера об их местонахождении ничего не известно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в указанный район примерно в 22:00 (15:00 мск) на технике высокой проходимости направилась дежурная смена спасателей поисково-спасательного отряда регионального управления МЧС России.

"В ночное время поиски результатов не принесли. Принято решение о продолжении поисковой операции с рассветом. К обследованию территории, кроме спасателей МЧС России, привлекаются также сотрудники полиции. К настоящему моменту ни людей, ни следов их пребывания в лесном массиве не обнаружено. Поиски продолжаются", - добавили в управлении.