В Хабаровском крае площадь лесных пожаров превысила 15,3 тыс. га

В ликвидации огня участвуют 153 человека и 7 воздушных судов

ТАСС, 2 июля. Лесные пожары действуют в Хабаровском крае на площади свыше 15,3 тыс. га, всего зарегистрировано 19 возгораний. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства и лесопереработки.

"Зарегистрировано пожаров: 19 на общей площади 15 367 га, в том числе действующие 16 (15 102 га), локализованы 3 (265 га)", - следует из опубликованных в Telegram-канале данных о лесных пожарах по состоянию на 08:00 (01:00 мск) воскресенья.

Уточняется, что ликвидировано 2 возгорания на площади 1 102 га. На тушении задействовано 153 человека, 7 воздушных судов.

30 июня в Хабаровском крае снова был введен режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами в регионе. Региональные власти сообщали, что приняли во внимание установившуюся жаркую погоду, а также активность гроз, которые участились в отдаленных районах. 30 июня сообщалось о лесных пожарах на площади 6,3 тыс. га. До этого режим ЧС вводился в мае, затем его снимали.