В Приморье арестовали подозреваемого в незаконном лишении свободы подростка

Суд заключил мужчину под стражу на два месяца

ТАСС, 2 июля. Суд заключил под стражу на два месяца жителя города Артема, подозреваемого в незаконном лишении свободы 14-летнего подростка, сына своего знакомого. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

"Представитель прокуратуры Хасанского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении жителя города Артем 1989 года рождения. Мужчина подозревается в том, что в ночное время 29 июня 2023 года он приехал на базу отдыха в село Витязь Хасанского округа, где на фоне конфликта и финансовых разногласий с отцом 14-летнего подростка, угрожая предметом, похожим на оружие, связал несовершеннолетнему руки и пристегнул хомутами к бетонному кольцу. Спустя несколько часов подростку удалось самостоятельно освободиться", - говорится в сообщении.

С учетом позиции прокурора суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

В субботу сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего с применением насилия и оружия).