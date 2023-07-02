2 июля, 06:01
Военная операция на Украине

ВСУ за ночь выпустили 26 снарядов по Новой Каховке и другим пунктам Херсонской области

Как сообщили в экстренных службах региона, обстреляли в том числе Каховку, Крынки и Васильевку

ГЕНИЧЕСК, 2 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 26 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб региона в воскресенье.

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"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Крынки, Васильевка, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

В субботу в течение дня ВСУ выпустили более 50 снарядов по Алёшкам, Казачьим Лагерям, Подстепному, Старой Збурьевке и Сагам. 

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