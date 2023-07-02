2 июля, 06:05

В Минусиснске после обработки погреба серной шашкой погибли три человека

Пострадал ребенок

ТАСС, 2 июля. В Минусинске на юге Красноярского края после обработки погреба серной шашкой в доме погибли двое мужчин и женщина, 14-летний ребенок госпитализирован. Об этом говорится в воскресенье в сообщении Единой диспетчерской службы (ЕДДС) Минусинска.

"По окончании обработки жители дома почувствовали недомогание. Приехавшая скорая медицинская помощь констатировала смерть трех взрослых людей (двое мужчин и одна женщина), ребенок 14 лет госпитализирован", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители дома производили обработку помещения погреба серной шашкой. Ее применяют для обработки погребов и теплиц от вредных бактерий, плесени, грибка, насекомых. ЕДДС предупреждает, что проводить подобные работы необходимо с осторожностью. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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