2 июля, 06:31

В Иркутске в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека

Авария произошла в районе остановки общественного транспорта

ТАСС, 2 июля. В Иркутске четыре человека получили травмы при столкновении автомобиля Honda с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В результате случившегося в медучреждение доставлен 39-летний водитель Honda. Кроме того, травмы, не угрожающие жизни, также получили все три пассажира маршрутки", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло в районе остановки общественного транспорта в Иркутске. По предварительным данным, автомобиль Honda столкнулся с маршруткой при повороте. 

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