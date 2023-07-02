2 июля, 06:53
Беспорядки во Франции

Мэр французского города заявил о нападении на его дом

AP Photo/ Aurelien Morissard, архив
© AP Photo/ Aurelien Morissard, архив

По словам градоначальника, его жена и ребенок пострадали

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз в столичном регионе Иль-де-Франс Винсент Жанбрюн заявил, что на его дом напали, его жена и ребенок пострадали.

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"Нападавшие протаранили мой дом на машине, затем подожгли автомобиль, чтобы устроить пожар в доме, где спали моя жена и двое маленьких детей", - написал он в Twitter, добавив что один из его детей и жена пострадали.

По словам градоначальника, сам он во время происшествия находился в здании мэрии.

Массовые акции, сопровождающиеся насилием и грабежом магазинов, начались во Франции после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. Сотрудник полиции, который произвел выстрел во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу, ведется расследование. Похороны погибшего прошли в субботу.

Как отмечает агентство Agence France-Presse со ссылкой на МВД страны, в ходе беспорядков, произошедших в ночь на воскресенье, французская полиция задержала около 719 участников. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
© Информационное агентство ТАСС
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