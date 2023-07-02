В Белгородской области за сутки зафиксировали порядка 70 прилетов со стороны ВСУ

Повреждения получили четыре домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 боеприпасов. Повреждения получили четыре домовладения, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В Валуйском городском округе по селу Карабаново выпущено 12 минометных снарядов. Никто не пострадал. Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. В селе Тулянка силами ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий", - написал он.

По словам губернатора, в Белгородском районе 1 июля по селу Щетиновка было выпущено 14 артиллерийских снарядов, две гранаты противник сбросил с беспилотников. "Также под обстрел попало село Журавлевка. Били из артиллерии - зафиксировано четыре прилета. Обошлось без последствий", - отметил Гладков.

По Волоконовскому району было выпущено 24 различных боеприпаса, из них 23 пришлись на окраину хутора Старый, один - на окраину хутора Киселев. В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка, из артиллерии обстреляно село Вязовое - зафиксировано шесть прилетов.

В Шебекинском городском округе по селам Новая Таволжанка и Терезовка выпущено по шесть минометных снарядов, по селу Середа - два. "В селе Муром сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.