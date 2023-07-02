2 июля, 07:09,
обновлено 2 июля, 07:25

Под Волгоградом подросток на мотоцикле сбил двоих детей

В результате ДТП все трое детей попали в больницу

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Подросток на мотоцикле наехал на двух пешеходов, 13-летнюю девочку и 17-летнего подростка в Октябрьском районе Волгоградской области в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"15-летний водитель, управляя мотоциклом Racer, двигаясь по улице Центральной [поселка Октябрьский], совершил наезд на 13-летнюю и 17-летнего пешеходов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП все трое детей попали в больницу.

Как ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, состояние пострадавших - средней степени тяжести. 17-летний подросток доставлен в хирургическое отделение, а два других ребенка - в нейрохирургическое. 

Теги:
РоссияВолгоградская область
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