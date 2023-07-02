В Иркутской области на территории садового товарищества ввели карантин по бешенству

Заболевание подтвердили у кошки

ТАСС, 2 июля. Карантин по бешенству введен на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в Братске Иркутской области после подтверждения заболевания у кошки. Об этом сообщается на сайте областного правительства в воскресенье.

"Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня подписал указ об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству на территории СНТ "Юбилейный" в Братске. Это связано с регистрацией случая заболевания на территории садоводства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на ветеринарную станцию обратился владелец кошки, у которой были признаки бешенства. На следующие сутки животное погибло, лабораторное исследование подтвердило заболевание.

Сотрудники службы ветеринарии Иркутской области провели дезинфекцию эпизоотического очага, ведутся профилактические мероприятия.

По данным пресс-службы правительства, еще один случай бешенства зарегистрирован в дикой природе. В Усть-Илимском районе, недалеко от поселка Седаново, где ранее бешенство подтвердилось у домашней собаки, на дороге был обнаружен мертвый соболь. Лабораторные пробы подтвердили бешенство. Участок дороги и прилегающая территория обработаны. Также в лесных угодьях будет разложена оральная вакцина для диких животных.

Бешенство - это природно-очаговое смертельно опасное неизлечимое заболевание. Заражение бешенством происходит при укусе и попадании слюны в рану. По нервным путям вирус проникает в головной и спинной мозг, вызывая необратимые повреждения.