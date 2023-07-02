В Хабаровском крае спасатели обнаружили пропавших мужчину и его дочь

Медицинская помощь не понадобилась

ТАСС, 2 июля. Спасатели МЧС России нашли и вывели из леса в Комсомольском районе Хабаровского края мужчину и его 15-летнюю дочь, которые отправились за ягодами и пропали. Медицинская помощь не понадобилась, сообщили в воскресенье в региональном управлении МЧС России.

"Спасателям МЧС России удалось найти и вывести из леса мужчину 1959 года рождения и его дочь 2007 года рождения. Оба находятся в удовлетворительном состоянии здоровья, в медицинской помощи не нуждаются. Поиски проводились с позднего вечера 1 июля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в региональное управление МЧС России обратились сотрудники отдела МВД России по Комсомольскому району, которые просили оказать помощь в поисках мужчины и его дочери, пропавших вблизи населенного пункта Бельго. По рассказам родственников, они рано утром 1 июля отправились в лес для сбора ягод. В следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области сообщили, что организована процессуальная проверка после безвестного исчезновения 63-летнего мужчины и его 15-летней дочери.

Сотрудники МЧС на протяжении ночи объезжали на машине высокой проходимости окрестности лесного массива, куда направились мужчина с дочерью. К группе спасателей присоединились кинологические расчеты МВД России и сопровождающий местный житель.

"Утром для усиления группировки и расширения зоны поиска были направлены еще две группы спасателей. Местные жители сообщили спасателям МЧС России месторасположение наиболее популярных ягодных полянок, которые и направились проверять спасательные группы. В ходе поисков кинологи сообщили, что одна из собак взяла след потерявшихся людей, и по всем признакам этот же след взял и медведь, который шел следом. Все усилия были сосредоточены на указанном поисковой собакой направлении. <...> Спасатели звали мужчину по имени, и через некоторое время им ответили. Мужчина с дочерью вышли на голос участников поисковой операции", - отметили в управлении.

Позднее выяснилось, что мужчина с дочерью на протяжении ночи слушали звуковое оповещение сигнального громкоговорящего устройства, однако не смогли определить направление звука. "Сам сборщик дикоросов так и не смог объяснить, как они, местные жители, потерялись в знакомом лесу. <…> Спасатели отметили, что, возможно, за сбором ягод они не заметили, как зашли довольно глубоко, а в сумерках уже не смогли найти обратную дорогу самостоятельно", - уточняется в сообщении.